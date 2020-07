Vídeo: Gracyanne Barbosa faz ensaio sensual de fio dental e bumbum na nuca chama atenção

Ex-empresária e assessora da dupla Pepê e Neném, Angélica Capelete vai entrar com um pedido de busca e apreensão de um automóvel Golf modelo 2007, que foi penhorado pela Justiça como parte do pagamento da dívida das cantoras com ela.

Reprodução Angélica, Pepê e Neném Angélica soube na última sexta-feira (24) que o carro foi vendido. “Como se vende um bem bloqueado judicialmente? Onde está o documento de compra e venda? Quem é esse comprador? Eu quero o que é meu de direito e eu ganhei esse automóvel na Justiça”, disse. Durante três anos, Angélica Capelete trabalhou com Pepê e Neném sob um contrato de que todos os trabalhos conseguidos por ela para a dupla,a empresária ganharia 20% dos cachês. Em 2014, logo depois da eliminação de ‘A Fazenda 7’, as cantoras sumiram. “Esperei alguns meses um contato e nada. Entrei na Justiça e estou há cinco anos e meio lutando para receber uma indenização da multa de rescisão do contrato não paga. Pedi R$ 74 mil lá atrás com o processo de número 1003015-32.2015.8.26.0196 e, hoje, com juros e correção monetária chegaria aos R$ 100 mil. Bloqueei tudo que o foi possível durante esse tempo e consegui, além do carro, R$ 12 mil que ainda não me foram liberados porque elas entram com recursos alegando que esse dinheiro é de subsistência delas”, revela a empresária, que passa por sérias dificuldades financeiras.