Nacional
VÍDEO | Gracyanne Barbosa é roubada e tem carro de luxo levado por criminosos
Gracyanne Barbosa foi assaltada na madrugada desta quinta-feira (16/10), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). O carro dela foi levado
Gracyanne Barbosa foi flagrada em um vídeo que circula nas redes sociais logo após ser vítima de um assalto na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), na madrugada desta quinta-feira (16/10).
As imagens mostram Gracyanne sentada na calçada ao lado da irmã, Barbara Jacobina, em frente a um posto de combustível, pouco depois da abordagem dos criminosos. A influenciadora aparece no vídeo de muleta, já que está se recuperando de uma cirurgia.
Segundo relatos de testemunhas, três homens armados levaram o carro da artista na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, próximo ao Parque Olímpico. A polícia foi acionada, mas demorou a chegar ao local.
Gracyanne se recupera de uma cirurgia no joelho, feita há cerca de duas semanas, após se lesionar durante sua participação no Dança dos Famosos.
VÍDEO:
Polícia Militar apreende uma submetralhadora com munições e prende suspeito em Itapemirim
Ontem (15), por volta das 18h30min, durante patrulhamento em Itaoca Praia, no município de Itapemirim, a equipe da Força Tática...
Mulher destrói carro do marido a enxadadas após descobrir traição no Noroeste do ES
Um caso inusitado gerou grande repercussão em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (14). Após...
FICCO/MG desmantela organização criminosa armada em Governador Valadares/MG
Governador Valadares/MG. Foi concluído nesta quarta-feira (15/10) o inquérito policial relacionado à Operação Senhores da Guerra, conduzida pela Força Integrada...
PF deflagra operação contra tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Guarulhos
Guarulhos/SP. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16/10), a Operação Denied Drop, com o cumprimento de nove mandados...
CRUELDADE | “Sua filha está morta”, disse padrasto ao pai após concretar criança
Mãe e padrasto confessaram o crime e alegaram que mataram a menina porque ela atrapalhava o relacionamento deles Padrasto da...
Idoso com nariz ‘gigante’ passa por cirurgia para poder beijar esposa
Escocês de 68 anos sofria de rinofima, doença que fez nariz crescer a ponto de cobrir parte da boca dele...
FA 1425 / 11 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Acidente com caminhão deixa motociclista morto na BR 101 em São Mateus
Uma pessoa morreu em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na tarde desta quarta-feira (15), no km 73...
Ataque a tiros mata jovem e deixa cachorro baleado na periferia de São Mateus
Um jovem de 24 anos foi morto e outro ficou ferido durante um ataque a tiros na tarde desta terça-feira...
Plataforma de empregos com atuação no Norte do Espírito Santo chega a 200 contratações
Ferramenta foi criada através de parceria entre Suzano e Bússola Hub Criado e idealizado por meio de parceria entre o...
Regional
Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES
Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES
Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...
Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana
O novo serviço de travessia por balsas no Rio Cricaré, em Conceição da Barra, foi oficialmente autorizado pela Marinha do...
Estadual
Governo do Estado inaugura obras e anuncia novos investimentos em Santa Leopoldina
O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta quarta-feira (15), em Santa Leopoldina para inaugurar as obras da ponte sobre...
Sejus adquire drones de última geração para ampliar a segurança nas unidades prisionais do Espírito Santo
A Secretaria da Justiça (Sejus) adquiriu dez drones de última geração para ampliar o monitoramento e o apoio operacional nas...
Agerh se reúne com Comitês de Bacias para discutir fortalecimento da gestão hídrica no Espírito Santo
Na última quinta-feira (09), a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), participou de uma reunião com os Comitês de Bacia...
Nacional
VÍDEO | Apartamento pega fogo e mulher se pendura em ar-condicionado para salvar mãe e criança
Depois de fazer o resgate, a mulher foi retirada pelos bombeiros pela janela do apartamento em chamas. Ela teve 90%...
VÍDEO | Padre é investigado após ser flagrado com noiva de fiel dentro de casa paroquial
Religioso nega envolvimento e diz que jovem pediu abrigo para dormir; Diocese de Diamantino afirma que medidas estão sendo tomadas...
“Cura gay” | líder religioso é denunciado por torturas em seita
Adir Aliatti e dois filhos foram indiciados pela Polícia Civil por 12 crimes, incluindo tortura, estelionato e discriminação. Grupo atuava...
Policial
DHPP cumpre mandado de prisão em Cariacica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Operação ‘Fio da Meada III’ resulta na prisão de dois suspeitos e apreensão de 300 quilos de cobre em Vitória
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Vitória, deflagrou, nessa terça-feira (14), a Operação...
Polícia prende homem apontado como liderança criminosa da região de São Torquato e investigado por violência doméstica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
ENTRETENIMENTO
Jade Picon será vilã em primeira novela vertical: ‘Tudo Por Uma Segunda Chance’
Jade Picon está prestes a encarar um novo desafio na carreira: ela será uma das protagonistas de Tudo Por Uma...
Tainá Militão exibe shape sarado de biquíni em hotel fazenda
A influenciadora, esposa de Eder Militão, recebeu elogios na web Tainá Castro, casada com o jogador Eder Militão, do Real...
Thais Fersoza e Michel Teló celebram 11 anos de casamento com missa no Vaticano
Thais Fersoza usou as redes sociais nesta terça-feira (14), para celebrar os 11 anos de casamento com Michel Teló. Para...
POLÍTICA
Palestra apresenta trajetória de Francisco Alberto Rubim
Um sujeito “sem lastro social” que se tornou governador da Capitania do Espírito Santo. Esse foi Francisco Alberto Rubim (Lisboa,...
Abertas inscrições para Rodada de Negócios da Feira da Agroindústria
Sabor, tradição, técnica, inovação, música e muitas oportunidades darão o tom da 2ª Feira da Agroindústria Capixaba realizada pela Assembleia...
Universitários no Parlamento proporciona imersão no Legislativo
Maria Eduarda Guimarães Tomaz é estudante do 4º período de Direito da Faculdade Multivix. Ela participou nesta quarta-feira (15) de...
Esportes
Vasco vence Fortaleza fora de casa e afunda Leão na zona do rebaixamento
Em uma demonstração de garra e eficiência, o Vasco da Gama conquistou uma vitória crucial de 2 a 0 sobre...
Cruzeiro empata com Atlético-MG e vê liderança do Brasileirão mais distante
Em um Clássico Mineiro movimentado pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 na...
Santos quebra tabu, vence Corinthians e ganha fôlego na luta contra o Z4
Em uma noite memorável na Vila Belmiro, o Santos não só dominou o Corinthians, mas também quebrou um longo jejum...
