VÍDEO | Gracyanne Barbosa é roubada e tem carro de luxo levado por criminosos

Gracyanne Barbosa foi assaltada na madrugada desta quinta-feira (16/10), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). O carro dela foi levado

Gracyanne Barbosa foi flagrada em um vídeo que circula nas redes sociais logo após ser vítima de um assalto na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), na madrugada desta quinta-feira (16/10).

As imagens mostram Gracyanne sentada na calçada ao lado da irmã, Barbara Jacobina, em frente a um posto de combustível, pouco depois da abordagem dos criminosos. A influenciadora aparece no vídeo de muleta, já que está se recuperando de uma cirurgia.

Segundo relatos de testemunhas, três homens armados levaram o carro da artista na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, próximo ao Parque Olímpico. A polícia foi acionada, mas demorou a chegar ao local.

Gracyanne se recupera de uma cirurgia no joelho, feita há cerca de duas semanas, após se lesionar durante sua participação no Dança dos Famosos.

