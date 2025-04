VÍDEO | Garoto do job grava vídeo em motel com suposto vereador

Um vídeo publicado no site de conteúdo adulto XVideos, que já acumula mais de 631 mil visualizações, mostra cenas explícitas protagonizadas por um garoto de programa identificado como Thassio Louis, também conhecido como “GP Thassio Louis”, ao lado de um homem que seria, supostamente, um vereador da cidade de Manaus.

Na descrição do vídeo, o autor afirma que as imagens teriam sido gravadas em um motel da capital amazonense. A aparência do quarto onde as cenas ocorrem reforçaria essa hipótese, por apresentar características semelhantes às de estabelecimentos conhecidos na região.

Veja também:

VÍDEO | Mototaxista é flagrado ‘macetando’ com travesti no meio de rua

VÍDEO | Homens são flagrados ‘macetando’ em horário comercial em parque

VÍDEO | Homens são flagrados ‘macetando’ em plena luz do dia

Embora o vídeo tenha ganhado notoriedade nas redes sociais recentemente, um comentário na publicação indica que o conteúdo foi postado há seis anos, o que levanta questionamentos sobre o momento da gravação e o motivo de sua viralização atual.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade do outro participante do vídeo, nem manifestações públicas por parte de autoridades locais. O conteúdo segue repercutindo online e gerando debates sobre privacidade, exposição e possíveis implicações políticas.

VÍDEO: