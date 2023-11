Vídeo | Garota de programa mata rival com pedaço de garrafa após ser atingida por lata de cerveja

A Polícia Militar prendeu uma jovem, de 28 anos, suspeita de usar uma garrafa de cerveja quebrada para matar Jéssica Rodrigues, de 30, durante uma briga de bar em Acreúna, no sudoeste goiano. O momento da agressão foi registrado por câmeras de segurança. Segundo a polícia, as duas mulheres eram garotas de programa e tinham discussões frequentes.

Segundo informações da Justiça, a jovem passou por audiência de custódia e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

O crime aconteceu por volta de 5h40 de sábado (25), em um bar de Acreúna. Um vídeo mostra o momento em que a suspeita faz um gesto, parecendo chamar a vítima para a briga. Durante a discussão, Jéssica joga uma lata de cerveja no rosto da rival.

Segundo depois disso, as duas mulheres começam a brigar e a suspeita cai no chão. Um homem se aproxima para ajudá-la a se levantar. É quando ela tira a garrafa que estava presa à cintura dele e vai atrás de Jéssica e a golpeia no pescoço com a garrafa quebrada. O vídeo mostra quando a vítima cai no chão.

Pessoas que presenciaram a confusão prestaram os primeiros socorros à Jéssica. Segundo a polícia, a mulher chegou a ser levada para o hospital municipal, mas não resistiu a gravidade do ferimento e morreu.

A PM foi chamada no local e prendeu a suspeita em flagrante. Os policiais afirmam que ela confessou o crime. “A discussão já vinha de outro local”, resumiu o comandante Ferraz.

