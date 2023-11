Vídeo | Gafe de jornalista viraliza após forte calor: “Beber bastante álcool”

O vídeo de um momento de confusão do apresentador do MTTV voltou a repercutir nas redes sociais nesta quinta-feira (16/11); assista!

Um vídeo de uma gafe do jornalista Dhyego Rodrigues, do MTTV, da TV Centro América, afiliada da Globo no Mato Grosso, voltou a viralizar nas redes sociais nesta quinta-feira (16/11). No registro, o apresentador se confunde ao falar das temperaturas elevadas na região e aconselha os telespectadores a beberem “bastante álcool” ou invés de água.

“Hoje promete ser um dia de sol forte e muito calorão. A umidade do ar chega a 27%, bem abaixo do que é ideal, dos 60%. Então se você está aí, tem de ingerir bastante bebida alcoó… Bebida, é… Beber bastante álcool, perdão”, disse ele tentando se consertar.

Minutos depois, o jornalista, de maneira natural, manda a mensagem correta. “A máxima hoje chega aos 37 graus, por isso, precisa se hidratar, beber bastante água”, completou.

O vídeo do momento inusitado já havia viralizado o TikTok há alguns meses. No entanto, voltou a ser comentado pelos internautas já que o Brasil tem enfrentado um onda de calor extremo nos últimos dias.

Segundo internautas, a gafe no telejornal aconteceu no mês de julho.

Vídeo: