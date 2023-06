VÍDEO | Gabigol troca farpas com repórter da Globo e afirma: ‘Flamengo não é Big Brother’

Autor do segundo gol do Flamengo na vitória, por 2 a 0, sobre o Fluminense, nesta quinta-feira, no Maracanã, resultado que garantiu o time rubro-negro nas quartas de final da Copa do Brasil, Gabigol resolveu jogar sobre a imprensa a culpa do clima agitado entre os jogadores e a torcida.

“Flamengo não é Big Brother, que tem 24 câmeras e cheio de fofoquinha. Flamengo é um grande time, o maior do Brasil, onde tem jogadores atrás de um sonho próprio e também do clube”, disse o jogador, quando perguntado se era o momento de ocorrer mudanças no time.

+ Flamengo vence o Fluminense e está nas quartas de final da Copa do Brasil

“Tem muita gente que fala um monte de m… Vocês sabem que a imprensa cria coisas para a torcida. Torcedor vem para o Maracanã com dúvida. Não existe problema de relacionamento entre os jogadores, existe problemas dos jogadores com vocês (a imprensa). Isso cria um clima ruim dentro do clube. Verdadeiros flamenguistas não podem acreditar. O Flamengo é nosso amor, jogamos por ele, corremos pelo Flamengo”, disse Gabigol.

O Flamengo só volta a campo na segunda-feira, às 20 horas, quando vai enfrentar o Vasco, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Vídeo: