Vídeo: Gabi Prado comete gafe e esquece da morte do cantor Gabriel Diniz

Reprodução/Youtube Gabi Prado comete gafe ao esquecer morte de Gabriel Diniz





Gabi Prado, ex-participante de “A Fazenda” e do “De Férias com o Ex Brasil”, cometeu uma gafe durante o podcast “PodDarPrado” ao esquecer da morte do cantor Gabriel Diniz.

Gabi conversava com MC Mirella, sua convidada da semana, sobre carreira e a funkeira revelou que tinha gravado uma música com Gabriel Diniz antes do acidente de helicóptero que o cantor sofreu em 2019.





“Essa música foi feita com o Gabriel Diniz e aconteceu toda a tragédia. A gente ficou sem acreditar. Eu tinha gravado o clipe e estava lindo. Aconteceu tudo aquilo e a gente não lançou”, disse Mirella, que também participou de “A Fazenda”.

Gabi Prado, então, cometeu a gafe. “O que aconteceu?”, perguntou. Mirella tentou segurar o riso com a confusão causada por Gabi e respondeu. ” “Ele morreu. Foi babado”, disse a cantora.

Gabi Prado é a nova Claudete Troiano, e transformou o Gabriel Diniz na nova Leila Lopes. pic.twitter.com/DfU1VBvveA — Tiago Fabri (@ti_fabri) August 27, 2021