VÍDEO | Fisiculturista agride ex-namorada com tapas e socos e a mantém em cárcere por 12 horas

Imagens de uma câmera de segurança revelaram a violência vivida pela manicure Michelle Colósimo, de 39 anos, mantida em cárcere privado e brutalmente agredida pelo ex-namorado, o fisiculturista Rafael Pedro da Silva, de 28 anos. O caso ocorreu entre os dias 8 e 9 de maio deste ano, em Itajubá, no Sul de Minas Gerais, mas só veio à tona nesta quarta-feira (6/8), após a Polícia Civil confirmar a prisão e o indiciamento do agressor.

Segundo o relato de Michelle, ela foi surpreendida pelo ex-companheiro quando chegou em casa, onde também funciona seu salão de beleza. “Ele estava escondido na rua de trás. Entrei em casa e ele entrou junto, começou a me acusar de estar desfazendo dele, disse que eu estava me aproximando mais de Deus e que queria mudar. Quando deixei claro que não queria mais nenhum relacionamento com ele, começaram as agressões”, contou.

O crime aconteceu por volta das 21h do dia 8. Com uma faca, Rafael ameaçou a ex-namorada e a manteve presa durante toda a noite. Nas imagens registradas pela câmera de segurança do salão, é possível ver Michelle sentada no sofá conversando com ele. Em um momento de exaltação, ele inicia uma sequência de agressões com socos, tapas e enforcamento, dizendo: “Você não tem escolha”. A vítima chega a perder a consciência por instantes.

ATENÇÃO: AS IMAGENS A SEGUIR SÃO FORTES!

O boletim de ocorrência confirma que Michelle foi trancada em um quarto, forçada a tomar remédios para dormir e ameaçada constantemente com a faca. “Ele dizia que, se eu não morresse com a faca, morreria pelas mãos dele. Dormiu comigo a noite inteira com a faca na mão”, relatou.

Na manhã seguinte, ainda sob ameaças, Rafael a levou até a casa dele, sob o pretexto de preparar o café da manhã. “Ele fez café com a faca na mão, me ameaçando o tempo todo, dizendo que ia me matar e que a culpa era minha. Eu só tentava manter a calma para sair viva dali”, contou Michelle.

Assim que foi deixada de volta em casa, decidiu denunciar o agressor, principalmente após os filhos notarem os ferimentos em seu rosto. Rafael foi preso ainda no mesmo dia.

“APENAS UM SOCO”

Em sua versão à Polícia Militar, Rafael alegou que deu apenas um soco em Michelle após uma suposta traição e negou as demais agressões. Afirmou também que ambos estariam tentando uma reconciliação, o que foi desmentido pela vítima. “Terminamos um mês antes. Ele me perseguia, mandava mensagens de números diferentes, ia até a escola do meu filho. Cheguei a dizer que chamaria a polícia, e ele respondeu que, se eu envolvesse a PM, tudo pioraria”, revelou.

A Polícia Civil indiciou Rafael pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal e ameaça. A Justiça converteu a prisão em preventiva, e ele permanece detido no Presídio de Itajubá. A Patrulha de Prevenção à Violência contra a Mulher também prestou apoio à vítima.

Michelle afirma que, apesar da prisão do agressor, ainda vive com medo. “Meu salão é na minha casa. Tem cliente que não quer mais vir. Algumas pessoas se afastaram. Estou tranquila enquanto ele está preso, mas tenho medo do que pode acontecer quando sair. Me preocupo pelos meus filhos”, desabafou. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.