Vídeo | filhos abandonam pai de 75 anos em calçada e são indiciados pela polícia

Filhos do homem de 75 anos faziam um jogo de “empurra-empurra” sobre os cuidados com o pai

Dois filhos e a nora de um homem de 75 anos com problemas de locomoção foram indiciados na quarta-feira (4), após abandonarem o idoso em uma calçada em frente a uma residência em Montenegro, município do Rio Grande do Sul.

O caso aconteceu em agosto deste ano e foi registrado por câmeras de segurança da residência.

De acordo com o delegado André Lorbiecki Roese, os filhos faziam um jogo de “empurra-empurra” quanto às responsabilidades com os cuidados do pai, uma vez que nenhum confiava que o outro iria cumprir com a sua parte nos custos para internação da vítima.

As investigações apontaram ainda que um mês antes, em julho, o homem de 75 anos teria sido abandonado em um hospital da cidade de Montenegro. Um dos filhos teria viajado com a família enquanto o pai estava internado “na tentativa de forçar o outro irmão a assumir seus cuidados”.

“Casos como esses devem ser punidos rigorosamente, pois, embora os conflitos possam explicar, não justificam as condições vexatórias impostas a um idoso, especialmente quando os próprios relatos dos filhos indicam que ele sempre foi um bom pai”, destacou o delegado.

Agora, o inquérito da Polícia Civil foi remetido ao Ministério Público (MP). Caso o órgão concorde com a conclusão da investigação, ele poderá oferecer denúncia à Justiça.

Vídeo: