Vídeo | Filha filma mãe sendo espancada pelo pai e envia áudio pedindo socorro

Uma adolescente, de 16 anos, gravou um vídeo do momento em que o pai espanca a mãe durante uma briga, na zona rural de Alexânia, na Região Entorno do Distrito Federal. A menina também enviou um áudio em um grupo de mensagens pedindo socorro. A partir disso, a Polícia Militar foi acionada, mas o homem conseguiu fugir.

“Socorro, alguém me ajuda pelo amor de Deus! Alguém manda a polícia para o Morada do Sol, no Beira Rio II. O meu pai tentou matar eu, minha mãe e meu irmão. A gente tem uma criança pequena em casa, por favor alguém ajuda”, diz a adolescente no áudio.

O crime aconteceu na noite da última quinta-feira (12). Aos policiais, a vítima contou que ela e o marido estão casados há 17 anos e têm três filhos juntos. No dia da briga, o casal tinha ido até a cidade e na volta decidiu parar na casa de uma amiga, onde consumiu bebidas alcoólicas. Quando chegaram em casa, o marido começou uma discussão por ciúmes e passou a espancar a esposa.

A confusão aconteceu na frente dos filhos, que inclusive, segundo a PM, também foram ameaçados de morte. Na filmagem, o homem dá um soco no rosto da mulher, que cai no chão. Quando conseguiu chamar a polícia, o homem já tinha fugido.

“Graças a Deus, Deus me deu a proteção, que ele pegou e saiu de casa e deixou a gente. Mas, se tivesse persistido aqui, acho que ele tinha tirado a minha vida e a vida do meu filho. Tenho certeza disso”, disse a vítima à TV Anhanguera.

De acordo com a mulher, essa não foi a primeira vez que o homem a agrediu. Ela afirma que, após o último episódio, solicitou uma medida protetiva contra o companheiro e que pretende se separar.

“Eu pretendo me separar, sim. Não quero mais saber dele, porque não é a primeira vez que ele faz isso comigo. Já tá com dezenas de vezes que ele faz isso. Ele nunca me respeitou, me espancou no meu resguardo. Tem 17 anos que venho passando por isso. Estou cansada”, afirmou.

Vídeo: