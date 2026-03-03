VÍDEO | Festa em flutuante tem dança ousada entre participantes

Uma apresentação considerada ousada durante uma festa em um flutuante, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus, viralizou nas redes sociais e em aplicativos de mensagens nesta segunda-feira (2).

Nas imagens que circulam na internet, uma mulher sobe ao palco e realiza uma performance de dança com dois homens. Durante a apresentação, os participantes fazem simulações de cunho sexual diante do público que acompanhava o evento.

O momento chamou a atenção de frequentadores e rapidamente ganhou repercussão online. Em diferentes trechos dos vídeos, a mulher aparece interagindo com os dois homens no centro do palco enquanto a festa segue ao redor.

A cena dividiu opiniões nas redes sociais. Parte dos usuários criticou a apresentação e questionou os limites desse tipo de performance em eventos abertos, enquanto outros trataram o episódio como parte do entretenimento da festa.

Até o momento, não há informações sobre posicionamento oficial dos organizadores do evento ou de autoridades. Se quiser, posso adaptar o texto para tom mais policial, mais leve ou formato para redes sociais.

VÍDEO:

*As informações são D24AM.