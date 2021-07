Vídeo | faxineira foge de apartamento pela janela após ser estuprada

Nas imagens, é possível ver a mulher chegando no local acompanhada pelo advogado. Horas depois, ela aparece diversas vezes na sacada do apartamento, olhando para baixo. Segundo seu relato, ela aproveitou um momento de distração do agressor para fugir. A câmera não registra a imagem em que ela pula, mas, logo depois, é possível vê-la correndo no hall do condomínio.

Confira o vídeo abaixo:

A diarista passou por testes no Serviço de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Sexual (SAMVVIS) que confirmaram o crime.

O suspeito afirma que só vai se manifestar após o fim das investigações.

Versão da vítima

Segundo a mulher, ela foi chamada ao local para fazer uma faxina no apartamento. O agressor, no entanto, a agarrou e a estuprou. Ele ainda chegou a ameaçá-la com uma arma de fogo.

Depois do crime, o homem sentou no sofá e começou a ler um livro. Ela aproveitou o momento para pular da sacada do apartamento e fugir. A vítima encontrou um morador no hall de entrada, que acionou a polícia.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram o agressor com outra faxineira. Outras quatro mulheres denunciaram terem sido vítimas do advogado. Ele também responde pelo homicídio do cabo do Exército Arione de Moura Lima, ocorrido em abril de 2010, no município de Picos.

O homem está preso na Penitenciária Irmão Guido, após ter prisão preventiva decretada.