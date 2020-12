Vídeo: explosão após colisão entre 3 veículos deixa uma pessoa carbonizada

Acidente envolveu dois caminhões e um ônibus e foi gravado por câmeras de segurança na BR-153 em Araguaína, norte do Tocantins

Um terrível acidente envolvendo dois caminhões e um ônibus foi gravado por câmeras de segurança na BR-153, em Araguaína, norte do Tocantins, na tarde desta sexta-feira (18/12), no perímetro urbano da rodovia.

Com o impacto, houve uma explosão e os dois caminhões pegaram fogo. Uma pessoa morreu carbonizada e outras duas ficaram feridas. As informações são do G1.