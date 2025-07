VÍDEO | Ex-namorado arrasta mulher em carro; vítima se joga e fratura cotovelo

A jovem foi levada a um hospital, recebeu atendimento médico e depois prestou queixa na Delegacia da Mulher

Uma mulher foi arrastada por um carro dirigido pelo ex-namorado e ficou bastante ferida, no bairro Maníra, em João Pessoa, na Paraíba. A vítima contou à polícia que foi encontra com o homem no domingo (13) para pegar alguns pertences que estavam no carro dele.

As informações foram confirmadas pela Polícia Militar e Polícia Civil. O homem ainda não foi localizada, mas a Justiça concedeu à vítima medidas protetivas.

A mulher contou que no momento em que ela entrou no veículo o ex-namorado acelerou e a arrastou pelas ruas do bairro. A vítima precisou se jogar para fugir do homem e acabou sofrendo uma fratura no cotovelo.

A jovem foi levada a um hospital, recebeu atendimento médico e depois prestou queixa na Delegacia da Mulher. A polícia realizou buscas na região de Manaíra, mas não localizou o suspeito.

Testemunhas do caso vão ser ouvidas e que após esse primeiro momento, o suspeito vai ser ouvido.

