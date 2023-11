Vídeo | Everton, ex-Flamengo, é acusado de importunação sexual

O jogador, que atualmente está na Ponte Preta, foi flagrado em um vídeo se aproximando de mulher que o acusa do crime

Em vídeo, Everton, ex-atacante do Flamengo, foi flagrado se aproximando de uma mulher que o acusa de importunação sexual e lesão corporal. A denúncia foi feita na Delegacia de Paulínia, em São Paulo, nessa segunda-feira (13/11).

Segundo o Boletim de Ocorrência, o jogador da Ponte Preta de 34 anos teria tocado as regiões íntimas de duas mulheres sem a permissão delas durante churrasco no último final de semana. Ainda de acordo com a denúncia, Everton teria agredido as mulheres após ser confrontado.

O episódio aconteceu dentro da piscina da casa em que acontecia o churrasco. Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que o atacante se aproxima da mulher, que logo depois parece confrontá-lo sobre a tentativa de assédio.

Conforme denúncia da vítima, Everton teria respondido que confundiu a mulher com a sua esposa no momento em que tenta passar a mão na mulher dentro da piscina. Foi quando a discussão se iniciou e o atacante se exaltou e tentou agredir as duas mulheres que o confrontavam.

A assessoria do jogador afirmou que está ciente das acusações e que soltará comunicado oficial. A Ponte Preta não se manifestou sobre o assunto.

Vídeo: