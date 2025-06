VÍDEO | Esposa incendeia carro do marido ao flagrá-lo com amante

Uma cena de ciúme e vingança chamou a atenção de moradores na região da Estrada Carvalho Ramos, em Campo Grande, nesta semana. Uma mulher, após descobrir a traição do marido, tomou uma atitude radical: colocou fogo no carro do companheiro durante um flagrante na casa da amante.

De acordo com relatos, a esposa desconfiada teria seguido pistas que levaram até a residência da suposta amante. Ela chamou um mototáxi, fez uma parada estratégica em um posto de gasolina para abastecer um recipiente com combustível e seguiu direto para o local da traição.

Ao chegar no endereço, a mulher bateu insistentemente no portão exigindo a presença da rival. Enquanto isso, o marido teria ficado escondido dentro da casa, tentando evitar o confronto. Foi quando a esposa, percebendo a tentativa de se esconder, decidiu colocar seu plano em prática: tacou fogo no veículo do marido estacionado na frente da residência.

O marido só apareceu quando viu as chamas consumindo seu carro. Ele saiu correndo da casa em desespero para tentar apagar o fogo, enquanto a situação chamava a atenção de vizinhos e transeuntes. A amante teria permanecido dentro da casa durante todo o incidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas, mas o veículo já havia sofrido danos consideráveis. A Polícia Militar também compareceu ao local para registrar a ocorrência e acalmar os ânimos. Até o momento, não há informações sobre possíveis medidas judiciais contra a esposa.

VÍDEO: