Vídeo: entregador é agredido por cliente que não quis pagar pedido

Reprodução/Twitter Entregador é agredido por cliente em Manaus

Um entregador foi agredido por um cliente após cobrar o pagamento de um pedido em Manaus. O vídeo da agressão, que ocorreu em frente ao Hospital 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, viralizou nas redes sociais neste sábado (5).

Em Manaus cliente não efetua pagamento e o Entregador se recusa a entregar o pedido pois ele assumiria a dívida, acaba sendo agredido pelo cliente. Vídeo via página @umprincipedogueto pic.twitter.com/Wh5zZv7t9Y — Galo @pretazeferina (@galodeluta) February 6, 2022

As imagens foram registradas por uma mulher que estava no local. Ela pede que o agressor pare de bater no outro homem, sem sucesso. É possível ouvir o entregador contando que o cliente alegou ter efetuado pagamento via Pix, mas ele não recebeu a quantia na conta bancária após 20 minutos de espera.

Irritado e sem comprovar a transferência, o homem então começou a bater do motoboy. Mesmo sendo filmado, o cliente ainda ameaça o rapaz agredido e tira a mercadoria de dentro da mochila à força. “Eu tenho dinheiro para pagar. Está achando que eu sou ladrão?”, disse.

O caso gerou revolta entre outros entregadores. Em apoio ao colega, um grupo organizou um “buzinaço” no local da agressão na noite de sábado.

O GLOBO questionou para a polícia se o caso foi registrado em alguma delegacia e será investigado, mas ainda não obteve resposta.