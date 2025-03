VÍDEO | Empresários batem em mulher e se dizem “seguidores de Jesus”

O episódio ocorreu no sábado (8/3), Dia Internacional da Mulher, após um desentendimento envolvendo crianças no parquinho

Os dois empresários acusados de agredir a biomédica Thanize Gribler, 29 anos, durante uma discussão em um restaurante no bairro Jardim das Américas, em Cuiabá (MT), foram expulsos do Movimento Legendários após a repercussão do caso. Celso Biancardini Gomes da Silva Júnior e Rafael Dias integravam o grupo, que se descreve como uma iniciativa voltada a homens que buscam transformação pessoal e espiritual sob os valores do cristianismo.

O episódio ocorreu no sábado (8/3), Dia Internacional da Mulher, após um desentendimento envolvendo crianças no parquinho do estabelecimento. Imagens das câmeras de segurança flagraram o momento em que os dois homens atacaram Thanize com puxões de cabelo e socos no rosto. A mulher de um dos empresários também teria participado da agressão.

Em nota, o Movimento Legendários afirmou repudiar a conduta dos envolvidos, classificando o comportamento como uma grave violação dos princípios fundamentais do grupo, especialmente o respeito. “Diante dos fatos ocorridos em Cuiabá, completamente alheios aos nossos valores, decidimos removê-los do movimento”, destaca a nota oficial.

Fundado por um pastor na Guatemala, em 2015, e presente no Brasil desde 2017, o Movimento Legendários afirma buscar a transformação de homens e comunidades, incentivando uma postura ética e cristã. No entanto, o envolvimento de integrantes em atos violentos gerou críticas e levou à imediata exclusão dos agressores.

Até o momento, ninguém foi preso, mas o caso segue sob investigação pela Polícia Civil.

