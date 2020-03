Vídeo emocionante! Bebê acalma cão da família durante tempestade

Lee Rumney saiu para beber com os amigos para comemorar o nascimento do filho e colocou a mulher dele em situação inusitada

Uma noite de bebedeira acabou saindo cara para um rapaz da Inglaterra. Lee Rumney saiu de casa com os amigos para comemorar o nascimento do primeiro filho com a namorada, Hannah Eddon, e acabou bebendo demais. Quando voltava para casa, pediu que Hannah, que estava sóbria, pedisse comida.

Hannah concordou, mas acabou teve problemas com o aplicativo de entrega de comida. Rumney, então, decidiu que ele mesmo faria o pedido. O resultado? Quando a campainha tocou, a mulher se deparou com dezenas de caixas de frango.

A namorada afirmou ao jornal britânico The Sun que, ao chegar no endereço, o entregador disse: “Há muita coisa aqui, ele deve estar dando uma festa. O entregador me falou que havia pelo menos 15 caixas, e eu comecei a entrar em pânico, pensando: ‘Espero que o Lee tenha feito o pagamento’, porque eu só tinha 20 libras (R$ 117). Eu tive de chamar o entregador para me ajudar a trazer tudo para a cozinha. Havia muita comida. Fiquei muito envergonhada.”

A essa altura do campeonato o rapaz já havia chegado em casa, subido as escadas e ido direto para a cama, onde, segundo Hannah, estava ‘desmaiado’. “Eu fiquei lá com todas as caixas e com o cheiro de frango dominando a casa. Fiquei furiosa!”

No dia seguinte, Rumney não se lembrava de nada. “O bom é que eu tenho senso de humor e, no final, foi ele quem se sentiu idiota”, disse ela, com bom humor. “Ele ficou absolutamente arrasado quando eu disse que gastou 177 libras (mais de R$ 1000) em frango.”

(*Portal R7)