Vídeo: embriagada, Flayslane cospe no rosto de Gizelly no “BBB 20”

Desde que foi convidada para liderar a Secretaria Especial de Cultura do governo Bolsonaro, a atriz Regina Duarte tem chamado atenção das redes e de seus colegas de trabalho.

arrow-options Reprodução/ Instagram Regina Duarte postou uma montagem de supostos apoiadores de sua administração na cultura

Nesta sexta-feira (01), a atriz publicou em sua conta do Instagram uma montagem com alguns artistas que estariam apoiando sua nova função no governo. “Recebi este post (com esta edição de fotos destes colegas) como homenagem deles com a estrita finalidade de apoio à minha nomeação de deve se dar em algumas semanas ainda”, escreveu.

O post, porém, não agradou artistas como Maitê Proença, Luiz Fernando Guimarães, Ary Fontoura e Carla Daniel que aparecem na montagem. Todos se pronunciaram contra o uso de sua imagem e disseram não compactuar com as medidas do atual governo. Veja as postagens abaixo:





A publicação desta sexta-feira não tinha sido a primeira. Anteriormente, Regina Duarte havia postado outra imagem em que aparecia a atriz Carolina Ferraz, que liberou um áudio se posicionando contra a atitude da colega de trabalho.