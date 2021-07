Vídeo em que mulher mostra cisto gigante no ovário viraliza

TikTok/Reprodução Mulher faz vídeo mostrando cisto gigante no ovário

Uma mulher viralizou ao postar um vídeo no TikTok em que aparece com o abdômen protuberante, como na reta final de uma gestação, mas revelou não estar carregando um bebê e sim ter um cisto ovariano gigantesco que fez sua barriga expandir.

Raquel Rodriguez, de 24 anos, deu uma entrevista para o Buzzfeed e falou sobre a ideia de gravar o vídeo. “Acho que de alguma forma esperava chamar a atenção e superar a minha insegurança em relação à minha barriga inchada”, contou.

Raquel descobriu sua condição quando tinha 19 anos, enquanto fazia exames para investigar uma infecção renal, até que revelaram o cisto no ovário. “Era mais ou menos do tamanho de uma bola de softball e causou alguma preocupação, mas não o suficiente para precisar retirá-lo naquela época. Eu ia ao médico de vez em quando para acompanhar e ele continuou do mesmo tamanho até pouco tempo atrás. Acho que cresceu muito rapidamente recentemente.”

A jovem acredita que o vídeo atingiu seu objetivo e que ela tem ajudado pessoas a terem acesso a essa informação. É incrível para mim quantas pessoas não faziam ideia de que isso poderia acontecer. Estou feliz que esteja ajudando nesse papel de conscientização”, disse.