VÍDEO: em carroça, suspeitos de assalto tentam fugir da polícia e são presos

Reprodução/Youtube Suspeitos de assalto tentam fugir da PM usando carroça

Dois homens foram presos na última quarta-feira (11), no Distrito Federal. A dupla, suspeita de realizar assaltos na região de Sol Nascente, tentou fugir usando uma carroça após abordagem da Polícia Militar. As informações são do portal G1.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada, mas a polícia informou que um dos suspeitos carregava consigo um revólver e cinco munições intactas. Segundo testemunhas os homens cometiam assaltos na região.

A dupla foi levada até a 15° Delegacia de Polícia, de Ceilândia do Norte. A polícia civil ainda não divulgou detalhes sobre o caso e nem o paradeiro do animal que puxava a carroça. Confira o vídeo da tentativa de fuga: