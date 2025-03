VÍDEO | “Ela vai me pagar”: mãe de aluna agride diretora de creche

O motivo da agressão seria porque a mãe queria tirar a filha da escola antes do horário. Caso ocorreu no interior do Mato Grosso

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher de 24 anos agredindo, com socos e puxões de cabelo, a diretora de 58 anos da Creche Municipal Madre Paulina, localizada no município de Juara, no estado de Mato Grosso.

A agressora seria mãe de uma aluna da creche e o motivo seria porque ela queria tirar a filha da escola antes do horário. O caso foi registrado pela Polícia Civil às 17h dessa terça-feira (11/3).

VÍDEO: