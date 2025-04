VÍDEO | DJ é flagrado estrangulando esposa que deu à luz cinco meses antes

O caso gerou revolta nas redes e intensa mobilização por justiça

Um vídeo estarrecedor de violência doméstica está viralizando nas redes sociais nesta sexta-feira (11). As imagens, registradas pela babá eletrônica da filha do casal, mostram um DJ agredindo violentamente sua esposa, apenas cinco meses após o nascimento do filho. O caso gerou revolta nas redes e intensa mobilização por justiça.

No vídeo, é possível ouvir a vítima gritando, tentando se defender, enquanto o agressor a esmurra e estrangula. A cena só tem fim quando a mulher chora desesperadamente, pedindo para que ele pare com os golpes.

A vítima, abalada, compartilhou o vídeo em seu perfil no Facebook junto a um relato comovente:

“São quase 4 da manhã, estou deitada ao lado do meu filho – um bebê de pouco mais de 5 meses – mas as lágrimas ainda estão caindo. Minha cabeça ainda está tonta por causa das agressões. Nunca pensei que o pai do meu filho pudesse fazer uma coisa dessas. Sinto como se tivesse perdido a vida… Me desculpe.”

A postagem foi apagada poucas horas depois, mas o vídeo já havia sido amplamente compartilhado e salvo por internautas, ampliando a repercussão. O agressor seria um DJ, que até então se apresentava nas redes como um pai dedicado e marido exemplar. Após a viralização das imagens, ele trancou todos os perfis nas redes sociais.

Até o momento, não há confirmação se o caso foi formalmente registrado pelas autoridades locais, o que tem gerado ainda mais indignação. Milhares de usuários estão utilizando as plataformas digitais para pedir justiça e proteção para a vítima e o bebê do DJ agressor.

A situação expõe mais uma vez a gravidade da violência doméstica, especialmente contra mulheres em situação de vulnerabilidade após o parto. Grupos de apoio e ONGs de defesa dos direitos das mulheres têm se mobilizado virtualmente para pressionar por uma resposta rápida das autoridades vietnamitas.

VÍDEO: