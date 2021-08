VÍDEO: Descontrolado, touro avança sobre plateia durante rodeio nos EUA

Reprodução/Youtube Animal foi registrado pulando nas arquibancadas em um rodeio em Preston, estado de Idaho, nos Estados Unidos

Um rodeio na cidade de Preston, em Idaho, nos Estados Unidos, deixou muitas pessoas assustadas e esteve próximo de ter um fim trágico. Isso porque um touro, descontrolado, saiu do centro da arena, partiu em direção à arquibancada e avançou sobre a plateia que o assistia. Veja o momento do acidente:

CAUGHT ON CAMERA: A bull jumps into the crowd during an Idaho rodeo. No one was injured. 📸 Robert, Charri and Family pic.twitter.com/HSAG0CXkwG — WRTV Indianapolis (@wrtv) August 1, 2021

Nas imagens, é possível observar que a gravação foi realizada por um espectador que encontrava-se ‘de frente’ para o animal. Após o registro, em que podemos ver o instante em que o touro pula para as arquibancadas, vemos que as imagens ficam ‘borradas’, com a tentativa do autor da filmagem em se proteger.

No meio dos ‘fãs’, uma imagem registrada por outro ângulo mostra um homem com uma arma em mãos mirando na cabeça do animal, enquanto o touro avançava sobre a multidão. A foto foi motivo de críticas por parte de internautas. Confira:

Você viu?

Here’s a front runner for the most Preston, Idaho story ever. https://t.co/ju1K0RC1GV — 𝔹𝕒𝕣𝕥𝕠𝕟 𝕊𝕞𝕚𝕥𝕙 (@TheMagnusPI) August 2, 2021

De acordo com a presidente do Famoso Rodeio Noturno de Preston, Kris Beckstead, apesar do susto, não houve feridos. O touro também saiu ileso da confusão.





“Pareceu que ele pensou que poderia pular a barreira, então ele mirou na cerca de arame”, ratificou Kris, que explicou em seguida que o touro não chegou a andar pela aruibancada, uma vez que ele se desiquilibrou e caiu de volta para a arena.