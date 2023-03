Vídeo: Depósito de fogos de artifício explode e uma pessoa fica ferida

Samu Alagoas Equipe do Samu sobrevoando área da explosão





Uma pessoa ficou ferida após a explosão em um depósito de fogos de artifício localizado entre Benedito Bentes e Guaxuma, em Maceió . O caso ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (6) e o barulho foi ouvido em diversos bairros do município.

De acordo com informações dadas pelo Corpo de Bombeiros, a vítima estava do lado de fora do estabelecimento e ficou ferida após ser atingida pelos fogos. O homem teve queimaduras de primeiro grau e precisou ser atendido no local. Porém, ao ser aconselhado a ir para uma unidade de saúde, ele não aceitou e optou voltar para casa.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) mobilizou um grupo de profissionais de helicóptero até a fábrica. Os bombeiros também foram chamados para controlar o fogo.

Policiais foram acionados e fizeram indagações para o dono do depósito. O proprietário confessou que não tinha liberação para armazenar fogos, ou seja, o espaço estava irregular. O delegado Robervaldo Davino comunicou que o rapaz acabou sendo levado para a Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos.

Vídeos passaram a circular nas redes sociais no qual mostram muita fumaça que se formou no espaço da explosão. A maior preocupação dos bombeiros era com a vegetação próxima ao depósito, pois o fogo poderia se alastrar.

Vídeo :

🚨AGORA: Explosão em depósito de fogos de artifício em Maceió, assusta moradores. pic.twitter.com/bXXMPQIytB — CHOQUEI (@choquei) March 6, 2023









Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional