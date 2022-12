Vídeo de noivo sendo beijado por convidado na frente da mulher viraliza

Internautas mal acordaram e foram bombardeados por um vídeo viral com bastante informação. Imagens de um casamento um tanto quanto caótico começaram a circular na web e chocar usuariós de todas as redes sociais. No registro, o convidado aparece beijando o noivo na festa de casamento… na frente da noiva!

Durante a comemoração do casamento, o noivo está de olhos fechados, com a camisa meio aberta e com um copo de bebida para o alto. Sem que ele veja, o convidado se aproxima e dá um beijo no rapaz, que continua de olhos fechados. E não é qualquer beijo. É um beijão.

De início, os demais convidados gritam e se empolgam com a atitude, como se fosse uma brincadeira. Mas, depois, a expressão de surpresa fica estampada no rosto de todos que estão presentes ali.

O vídeo foi publicado em diversas páginas, mas originalmente veio do TikTok. A noiva, Mayito Arcentales, postou um registro do casamento com a legenda “te amo neném”. Horas depois, um amigo da influenciadora compartilhou o registro do beijo com a legendaa “arruinaram o casamento de Mayito” com um emoji de coração partido na sequência.

Quando a publicação viralizou, muitos acharam que o convidado, que aparece de terno cinza, era o noivo. No entanto, no vídeo publicado por Mayito, é possível ver que o noivo tem uma mecha colorida no cabelo e, apesar de estar sem terno, está com a mesma calça e camisa de seda que usou para entrar no casamento.

Depois da repercussão do momento do beijo, o noivo publicou um pronunciamento. “Ser gay não te torna menos sensível, não te torna de pedra ou menos humano. Ainda não assimilei o que aconteceu, ainda não acredito mas me ajudou a entender como se sentem as pessoas da comunidade Igbti quando decidem tirar as máscaras e ser elas perante o mundo e suportar o assédio da sociedade que te aponta como se tivessem cometido um Homicídio ou algum ato aberrante”, começou.

“É preciso uma grande força mental para não optar pelo suicídio (eu pensei nisso várias vezes). Mamãe te amo com minhas virtudes e defeitos. @mayitoarcentales suas palavras foram meu combustível pra não cair. Não sou gay, o que aconteceu aconteceu num momento em que eu não encontrava meus cinco sentidos por causa da grande quantidade de álcool (quem me conhece sabe que eu não bebo). Peço desculpas se isso afetou sua sensibilidade”, finalizou.

Internautas rebateram as falas do rapaz: “Ah garoto, pera aí kkk você pode ser gay, isso nunca vai ser um problema. O problema é você dar um beijo daqueles em outra pessoa durante seu casamento”.