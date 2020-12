Vídeo de noiva e convidados armados em casamento viraliza

Reprodução/Twitter Viraliza vídeo de noiva e convidados armados no casamento

Tem noiva que resolve inovar no casamento e acaba dando o que falar, como essa mulher que amarrou o filho bebê na cauda do vestido . Recentemente, viralizou outra cena bastante inusitada. Uma noiva que se acredita ser brasileira resolveu posar ao lado de alguns convidados no grande dia e tudo estaria normal, se não fosse pelo fato de todos eles estarem segurando armas.

O vídeo do casamento viralizou no Twitter e já foi compartilhado mais de 4 mil vezes. Alguma pessoa que estava no local filmou o momento da foto, com uma noiva no centro segurando uma arma bem grande e alguns convidados enfileirados atrás dela, todos posando com revólveres à mostra. Na rede sociais, os internautas classificaram o vídeo como uma “cafonice” e rolaram várias críticas e piadas.

Meu sonho era ver a noiva descobri que o noivo trai ela com a madrinha e ai começar o bang bang. — Fabricio Carvalho (@fabricioc1986) December 22, 2020

Imagina se apertam sem querer e matam a noiva, rapaz — Daniel Bovolento (@danielbovolento) December 22, 2020