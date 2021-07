Vídeo de homem vestido de “Deadpool” cantando pagode viraliza nas redes sociais

Reprodução/Twitter O anti-herói foi visto cantando pagode

Um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta quinta-feira (29), o anti-herói Deadpool foi visto em uma situação inusitada. Um homem foi visto vestido com a roupa do personagem da Marvel cantando pagode.





No vídeo, um homem fantasiado do personagem aparace cantando a música ‘Ligando os Fatos’, do grupo Pique Novo, que voltou às paradas com a versão do grupo brasiliense Menos é Mais, revelação do pagode em 2020.

Deadpool pagodeiro não exis… pic.twitter.com/A7mbLoZ55Z — Trecho de Pagode 🎧 (@pagodeiro_citou) July 29, 2021





A versão do Deadpool Pagodeiro deixou os internautas animados com a possibilidade do vídeo chegar ao ator Ryan Reynolds, que interpreta o personagem nos cinemas, e de uma possível homenagem ao viral no próximo filme do herói, previsto para 2023.