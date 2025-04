VÍDEO | Criminosos invadem velório e incendeiam corpo de rival

Na cidade de Trairi, interior do Ceará, um velório se transformou em uma cena chocante e aterrorizante nesta terça-feira (1º). Durante a cerimônia fúnebre de um homem morto em confronto com a polícia, o caixão foi incendiado, em um episódio que expôs a brutalidade das disputas entre facções criminosas na região.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), quatro pessoas foram presas sob suspeita de envolvimento no ato. Uma delas sofreu queimaduras ao ser atingida pelas chamas e precisou de atendimento hospitalar. As investigações indicam que os suspeitos pertencem a uma organização criminosa e o ato pode ter sido motivado por vingança ou como parte de um ritual macabro.

O homem que estava sendo velado foi morto após um confronto com policiais militares do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi). Ele era apontado como rival da facção à qual pertenciam os suspeitos presos.

Imagens do incêndio no caixão foram registradas e compartilhadas por parentes e amigos do falecido, evidenciando a gravidade do incidente. A polícia segue investigando as circunstâncias do crime e busca identificar outros possíveis envolvidos.

