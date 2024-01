VÍDEO | Criança se pendura em varanda de apartamento no ES

Um vídeo, feito por moradores de um prédio vizinho, viralizou em aplicativos de trocas de mensagens e redes sociais. Rede de proteção evitou tragédia

Um menino de 6 anos foi flagrado enquanto se pendurava no parapeito da varanda do apartamento em que mora, no sétimo andar, no bairro Ataíde, em Vila Velha. Um vídeo, feito por moradores de um prédio vizinho, viralizou em aplicativos de trocas de mensagens e redes sociais.

O local onde o menino se pendurou se localiza a 25 metros de altura e, de acordo com Ana Laura Rodrigues, mãe do garoto, tudo aconteceu quando ela pediu para que ele parasse de jogar bola dentro de casa e fosse brincar na varanda.

Segundo ela, o garoto aprontou a travessura enquanto ela dava banho na filha, uma bebê. E só ficou sabendo o que o filho tinha feito quando uma vizinha foi contar a ela.

“Ele estava batendo bola na sala e eu pedi para ele parar e brincar na varanda, porque dentro de casa ia acabar quebrando as coisas. Fui dar banho na irmã dele, botar roupa, fralda, essas coisas, e nisso foi o que aconteceu dele se pendurar. Eu fui ficar sabendo pela vizinha, que veio ao meu apartamento e me contou que ele tinha se pendurado entre o parapeito e a tela de proteção”.

Ainda de acordo com Ana Laura, ela só teve noção da verdadeira gravidade do ocorrido ao assistir ao vídeo que viralizou.

“Foi só vendo as imagens que eu fui ter noção da proporção do que ele tinha feito, foi bem assustador, bem difícil ver as imagens”.

A mãe disse que agora a atenção ao cuidado do menino redobrou. “Redobrar a atenção, seja mãe, seja pai, seja cuidador, o que for, porque criança cega e muito a gente. Piscou e já foi”.

Rede de proteção evitou tragédia

A rede de proteção que estava instalada na varanda do apartamento foi o que garantiu que um desastre não acontecesse, com a queda do garoto. Mas, de acordo com o instalador Thiago Araújo, que trabalha com redes há 11 anos, havia alguns problemas com o equipamento.

“Eu percebi no vídeo que a rede estava um pouco mais maleável, o ideal para evitar que a criança se projete ali é que a rede tenha um pouco mais de firmeza, que ela fosse ajustada, ficasse bem tensionada, os ângulos bem desenhados, para que a criança não consiga afastar tanto a rede a ponto de se projetar”.

Uma rede bem instalada suporta cerca de 500 quilos de tensão e, de acordo com instalador, é necessário verificar alguns detalhes no equipamento e fazer a manutenção uma vez por ano.

“O cliente precisa se certificar de que os fios não estão desfiando, a rede tem um brilho, e também um ponto importante seriam os ganchos, eles têm que estar em boas condições, não podem estar enferrujados” .

VÍDEO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FA NOTÍCIAS (@fanoticias)