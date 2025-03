VÍDEO | Criança é jogada no chão por explosão de luz após levar choque

Criança, de 7 anos, sofreu uma descarga elétrica enquanto brincava com uma vareta próximo a uma fiação, no nordeste do Pará

Uma menina, de 7 anos, levou um choque após encostar um objeto em uma fiação próxima à sacada da casa onde estava.

A criança, que brincava com uma vareta, foi derrubada pela explosão elétrica. O caso aconteceu em Cametá, no nordeste do Pará, na última sexta-feira (29/3).

No vídeo, é possível ver que a garota estava na sacada de uma casa, com alguns familiares, enquanto brincava com a vareta. A criança acaba encostando o objeto em uma fiação próxima e sofre a descarga elétrica. A menina cai no chão imediatamente e fagulhas de luz explodem sobre ela.

Logo após o acidente, a família corre para ajudar a garota, que sofreu ferimentos leves nas mãos e pernas e foi liberada após atendimento médico.