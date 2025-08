Vídeo | Corredor bêbado e de chinelo cruza maratona de 8 km e ganha medalha

Isaque, morador do Pará, viralizou na internet após aparecer em um vídeo no qual participa, bêbado e de chinelo, de uma corrida de 8 km

Correr uma maratona exige preparação, como rotina de treinos e alimentação balanceada. Entretanto, o pré-prova de Isaque, morador do Pará, foi bem diferente. O homem viralizou após participar de uma prova de 8 km, bêbado e de chinelo, e ainda ganhar uma medalha após cruzar a linha de chegada.

Na noite anterior, horas antes da largada, o homem estava em um bar, “tomando umas duas”. Assim que amanheceu, ele decidiu dar uma volta na praça e viu uma multidão se preparando para correr. Então, o homem decidiu se juntar aos competidores para ver se a ressaca “saía do corpo”. Ele relatou a história durante uma entrevista publicada em seu próprio Instagram.

No vídeo viral, ele aparece dando um pique daqueles e deixando muitos competidores para trás. “8 km de havaianas e com um pré-treino duvidoso. E vocês achando que precisa de tênis caro para correr”, diz a legenda do vídeo. Confira:

O homem ainda explicou que pretende “sair da vida de cachaça, vício, e arrumar um emprego”. No Instagram, Isaque conta com mais de 60 mil seguidores. Na bio, ele ainda faz uma brincadeira com o vídeo viral. “51 + chinelo = coração”.