Vídeo: Corpos são encontrados carbonizados dentro de carro no Equador

Reprodução/Redes sociais/El diario Três corpos são incinerados em Guayaquil, no Equador

Três corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro no sul de Guayaquil, no Equador. As autoridades policiais relacionam o que chamaram de “ato terrorista” às demais ações violentas que tem acontecido no país.

O crime aconteceu nessa terça-feira (9), por volta das 21h30 do horário local. Os bombeiros foram chamados para apagar um incêndio em um carro, mas encontraram os corpos.

Ainda de acordo com a polícia, o fogo foi provocado pelos criminosos, que não foram identificados. Os corpos também seguem sem identificação.

🇪🇨Um ataque a bomba contra um veículo no qual pelo menos 3 pessoas foram encontradas queimadas até a morte aconteceu no setor Isla Trinitaria, Guayaquil (Equador). https://t.co/rVpRJriTHB pic.twitter.com/aV0v5zLF2c — Prof Danuzio Neto | OSINT Geopolítica Atualidades (@danuzioneto) January 10, 2024

O que está acontecendo no Equador?

Nessa terça-feira (9), o presidente do Equador, Daniel Noboa, emitiu um decreto que instaura o Conflito Armado Interno, e estabelece que as Forças Armadas “neutralizem” 22 grupos criminosos, agora classificados como “organizações terroristas”. O documento se junta à declaração de Estado de exceção, emitido na segunda (8).

A ação ocorre após José Adolfo Macías Villamar, conhecido como “Fito”, líder da facção Los Choneros, fugir da Prisão Regional de Guayaquil no domingo (7). Horas depois, policiais foram sequestrados, ataques com explosivos nas ruas foram registrados, houve ocorrências de manifestações dentro de presídios e uma invasão a um canal de TV.

O documento conjectura o “reconhecimento da existência de um conflito armado interno” e estabelece “a mobilização e intervenção das Forças Armadas e da Polícia Nacional no território nacional para garantir a soberania e a integridade territorial contra a criminalidade organizada transnacional, as organizações terroristas e os atores não Estatais beligerantes”.

A medida impõe toque de recolher obrigatório de 23h às 5h à população por 60 dias, além de permitir que as Forças Armadas se unam aos policiais nas ruas.

