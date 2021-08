VÍDEO: comediantes fazem sátira de desfile de blindados de Bolsonaro

Reprodução/Instagram Grupo de comédia faz sátira durante desfile de blindados das Forças Armadas com Bolsonaro

O grupo de comediantes Melhores do Mundo publicou um vídeo nas redes sociais criticando o desfile de blindados das Forças Armadas com Bolsonaro, realizado na manhã desta terça-feira, 10, em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, para demonstração de força contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional. O vídeo faz referência a uma gravação ocorrida durante o golpe militar de Myanmar , no qual uma professora de aeróbica dá aula virtual enquanto os veículos do exército passam atrás dela, registrando o momento. Confira abaixo.

Na versão satírica brasileira, uma mulher vestida com roupas semelhantes as da professora do vídeo original faz coreografias em frente ao Palácio do Planalto enquanto, ao fundo, o desfile de Bolsonaro ocorre.

A legenda do vídeo também ironiza a manifestação do presidente brasileiro: “Myanmar é aqui?”, questiona. Confira o vídeo dos comediantes e, em seguida, o vídeo que serviu de referência:

O vídeo original circulou o mundo, em veículos de comunicação, como principal registro do momento do golpe militar que ocorreu no início de 2021 naquele país.

O desfile de blindados ocorre no mesmo dia em que a proposta do voto impresso é levada para votação do plenário na Câmara de Deputados. A pauta, principal bandeira de Bolsonaro no Congresso e pré-eleições de 2022, vem provocando um embate forte entre o Executivo e o Judiciário e já havia sido derrotada em comissão especial da Câmara. Mesmo assim, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) anunciou que iria levá-la para votação.