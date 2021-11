VÍDEO: Cliente insatisfeita joga sopa quente no rosto de gerente de restaurante

Reprodução – Mulher joga sopa no rosto de atendente em restaurante nos EUA

Uma mulher atingiu o rosto da gerente de um restaurante mexicano, em Temple (Texas, EUA), com sopa quente e picante após ficar furiosa por descobrir que a tampa de plástico da embalagem havia derretido.

A cliente, não identificada, foi gravada jogando a sopa em Jannele Broland, de 24 anos, após alegar que o alimento era tão ruim que fez com que a tampa se dissolvesse.

O gerente da Sol de Jalisco, uma rede de fast food mexicana popular, compartilhou o episódio no TikTok.

“A experiência foi traumatizante e dolorosa”, disse Broland, segundo o ‘Daily Mail”. “Meu coração partiu só de saber que alguém poderia fazer algo tão terrível e depois rir disso”, acrescentou ela, que tentou oferecer o dinheiro de volta, mas acabou ignorada pela cliente.

O vídeo mostra Broland conversando com a cliente irada, que estava retornando ao restaurante para fazer a reclamação, enquanto ela tira a tampa do recipiente de sopa e aponta para ela antes de jogá-lo abruptamente em Jannele. A mulher agarrou o homem com quem estava e correu porta afora, mostra a filmagem, que viralizou desde que foi ao ar na quarta-feira (10/11). Assista :

“Eu me lembro de sentir o calor da sopa, os meus olhos queimavam. Meu nariz estava queimando. Fiquei sem fôlego por um instante. Eu estava realmente em choque com tudo isso”, recordou a gerente, segundo a emissora KCEN.

A polícia se dirigiu ao local, e Jannele prestou queixa. A primeira audiência do caso ainda não tem data marcada.