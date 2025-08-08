VÍDEO CHOCANTE | Empresário espanca mulher dentro de elevador

A mulher sofreu fraturas no rosto e hematomas pelo corpo

Câmeras de segurança registraram o momento em que o empresário Cleber Lúcio Borges, de 55 anos, agride violentamente a companheira, de 34 anos, dentro do elevador do condomínio onde moravam, no Guará II, Distrito Federal. As imagens, gravadas na madrugada de sexta-feira (1º), mostram o homem desferindo socos e cotoveladas na vítima, que cai no chão e tenta reagir, mas volta a ser atacada.

A mulher sofreu fraturas no rosto e hematomas pelo corpo, ficando cinco dias internada em um hospital particular. A polícia foi acionada pela mãe dela, após médicos apontarem que os ferimentos eram compatíveis com agressão física. Segundo as investigações, ela já havia sido vítima de outras violências, mas nunca procurou as autoridades.

Apesar de a vítima não ter registrado ocorrência nem pedido medidas protetivas, o caso segue sob investigação, pois crimes enquadrados na Lei Maria da Penha independem da vontade da vítima. O delegado Marcos Loures afirmou que a briga teria começado após um desentendimento na saída de um casamento, sobre quem dirigiria o carro.

Cleber foi preso em flagrante nesta quinta-feira (6) e, durante a ação, a polícia encontrou duas armas de fogo e munições sem registro em sua residência. Ele pagou fiança de R$ 25,9 mil pelo crime de posse ilegal de armas, mas permanece preso preventivamente pelo crime de violência doméstica.

A defesa do empresário disse que o caso está em fase de apuração e que todas as medidas legais serão tomadas.

