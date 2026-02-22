VÍDEO | Chefe do CV é preso enquanto curtia praia em Arraial do Cabo

O homem é apontado como líder do tráfico na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Ele foi abordado por policiais disfarçados

Um homem apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho (CV) na comunidade da Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi preso na manhã desse sábado (21/2) enquanto curtia uma praia em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Flávio Bandeira Ribeiro Barbosa teve mandado de prisão preventiva cumprido por policiais disfarçados. A ordem judicial foi expedida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Bangu. Ele é investigado por associação para o tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), a prisão foi resultado de trabalho de inteligência que identificou que o investigado estava na cidade.

Com base nas informações levantadas, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) realizaram monitoramento e localizaram o suspeito na areia da praia. A abordagem foi feita no próprio local.

Após a captura, Flávio foi levado à unidade policial para as formalidades de praxe e, posteriormente, será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Operação Contenção tem como foco reprimir a atuação de integrantes de organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas e capturar foragidos. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre as atividades do grupo na Vila Kennedy.

