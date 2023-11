Vídeo | Cervejaria surpreende ao servir bebida em drone para os clientes

Os fãs do estilo high-tech iriam amar essa novidade. Um drone assumiu a função de garçom e serviu as bebidas para os clientes de uma cervejaria de Minnesota, nos Estados Unidos.

A inovação, no entanto, não durou muito tempo e a Hackamore Brewing explicou que a experiência não passou no teste, já que a novidade causaria muita sujeira, apesar do sucesso entre os clientes com a brincadeira.

“Conseguimos! Entrega de drone agora disponível na Hackamore Brewing! Claro, estamos brincando. Você pode imaginar a limpeza? Mas realmente entregamos com sucesso nossa primeira cerveja! Nenhum garçom foi substituído na produção deste filme”, diz a legenda da publicação.

O vídeo foi postado nas redes sociais e dividiu opiniões dos seguidores. “Infelizmente não seria viável num bar ou restaurante lotado, ao menos que fosse uma lata fechada talvez”, disse uma pessoa.

“Eu estava esperando o copo de cerveja cair do drone, mas não aconteceu nada”, falou uma seguidora. “Ainda precisa de gorjeta?”, brincou outro seguidor do perfil.

