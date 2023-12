VÍDEO | Cenas fortes: rapaz “voa” em colisão de moto e morre fugindo da PM

O motociclista Bruno dos Santos Vaz, de 28 anos, morreu ao sofrer um acidente de moto enquanto fugia da polícia em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. As imagens, que foram feitas pela câmera corporal de um dos policiais que perseguem o rapaz, são impressionantes.

Segundo a polícia, Bruno tinha pegado a moto de luxo de um amigo emprestada, após ter saído de um pancadão em Santo André. Ele teria resolvido circular com o veículo sem capacete pela Avenida José Antônio de Almeida Amazonas, na região central da cidade.

A conduta de Bruno chamou a atenção de dois policiais militares que faziam ronda com motos na região, que deram início a uma perseguição ao motociclista.

Imagens feitas por um dos PMs da Ronda com Motocicletas (Rocam) mostram os policiais retornando pela via, assim que avistam Bruno (assista abaixo, com a ressalva de que as imagens são fortes), na manhã do dia 12 de novembro.

Ambos os policiais acionam sua sirenes e aceleram atrás do rapaz, que é acompanhado por cerca de dois quilômetros. Em certo momento, é possível ouvir o policial que grava a cena avisar pelo rádio que está ocorrendo um “pinote na contramão”.

O motociclista chega a diminuir rapidamente a velocidade da BMW, mas acelera novamente e acessa a Avenida Perimetral, uma das principais da cidade, pela contramão, momento em que bate de frente com um Jeep Compass.

A colisão foi tão forte que Bruno rodopiou no ar e a parte dianteira do Jeep foi destruída. A morte do rapaz, segundo registros da polícia, foi “instantânea”. Ele não tinha histórico criminal.

O dono da moto, que também não tinha passagem criminal, afirmou à Polícia Civil ter emprestado o veículo para o amigo na saída do baile funk. Bruno tinha habilitação para guiar carro e moto. Exames toxicológicos foram solicitados para averiguar se ele consumiu álcool ou drogas antes da fuga.

Vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FA NOTÍCIAS (@fanoticias)