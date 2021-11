Vídeo: casal tenta embarcar com coelho e provoca confusão em aeroporto de SP

Reprodução/Twitter Casal tenta embarcar com coelho e provoca confusão em aeroporto de SP

Um casal provocou confusão no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na noite de ontem (18) ao ter seu embarque com um coelho vetado pela companhia aérea holandesa KLM.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o casal discute com funcionários da KLM e seguranças do aeroporto em uma tentativa de embarcar com um coelho . Em nota oficial, a companhia afirmou que lamenta o ocorrido, mas ressaltou que roedores não podem ser transportados na cabine das aeronaves.

“Ao contrário de cães e gatos, animais roedores não podem ser transportados na cabine da aeronave por razões de segurança, motivo pelo qual os passageiros não puderam embarcar no voo da KLM desta quinta-feira (18/11) em São Paulo com seu coelho “, informou em nota a companhia aérea.

“Devido a um equívoco interno da companhia, o transporte excepcional do animal na cabine da aeronave, com base em uma decisão judicial, não foi comunicado à tripulação do voo com antecedência. A KLM lamenta profundamente que a situação tenha escalado para um desentendimento no local de embarque. A companhia condena qualquer tipo de comportamento violento de passageiros e colaboradores, e uma investigação está em andamento para entender os fatos”, complementou a KLM.

Leia Também

Leia Também

O iG não conseguiu identificar os passageiros que tentaram embarcar com o animal para que dessem suas versões dos fatos.

A KLM opera voos de São Paulo para Amsterdã (Holanda).

Perdi tudo quando ela diz VOCÊ VAI CHORAR? (Pax queria embarcar com um coelho num voo internacional, comandante que é autoridade dentro da aeronave, negou embarque.) pic.twitter.com/EwiUu3ep6T — Aeroporto da Depressão (@AeroportoD) November 19, 2021

Veja o vídeo da confusão abaixo: