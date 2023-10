Vídeo | casal revolta web ao ser flagrado fazendo sexo em meio a banhistas

Nas imagens é possível ver uma criança perto de onde acontecia o ato

No último final de semana, um vídeo de um casal viralizou nas redes sociais e revoltou a web após ser flagrado fazendo sexo em um praia na Colômbia, em meio a diversos banhistas, inclusive crianças.

No vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver o casal dentro da água próximo de outras pessoas,. De repente, os dois começam a se beijar e fazer movimentos sexuais (veja abaixo).

A situação fez com que várias pessoas gravassem o ocorrido e os internautas se revoltassem: “Loucos, com tanta gente perto e passando ao lado deles”, disse um. “Não há mais respeito nem discrição, são ações condenáveis”, escreveou outro, enquanto um terceiro publicou: “Não vai ficar tão caro alugar um hotel, dá para ver que tem criança lá, caramba!”. “Tudo tem seu tempo e seu lugar, eles estavam no seu tempo, mas não era o lugar…”, comentou ainda mais um.

Além das redes sociais, o jornal “El Tiempo”, também repercutiu o caso, ressaltando que não há lei no país que proíba relações sexuais em público. No entanto, há legislação que diz que “atos sexuais ou exibicionismo” são comportamentos que afetam a tranquilidade e as relações respeitosas das pessoas, não devendo, portanto, ser praticados.

Vídeo: