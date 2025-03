VÍDEO | Casal é flagrado ‘macetando’ em estacionamento de shopping

A mulher estava acompanhada do pai e registrou o momento

Um casal foi flagrado macetando dentro de um veículo no estacionamento de um shopping, no bairro dos Estados, em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. Uma mulher registrou as imagens na noite deste sábado (15).

De acordo com as informações do Diarinho, parceiro do Portal SCC10, a mulher estava acompanhada do pai, de 85 anos, quando levou um susto ao flagrar o casal. Eles estavam no estacionamento do Balneário Shopping, por volta das 20h, horário de maior movimento no estabelecimento.

Nas imagens é possível ver o casal tendo a relação sexual dentro do veículo, em uma das vagas atrás do estabelecimento. Os seguranças foram avisados da situação.

