Vídeo | Casal é flagrado fazendo sexo em píer do Dique do Tororó

Um casal fazendo foi flagrado fazendo sexo no Dique do Tororó, bairro de Salvador, na noite da última terça-feira (01). Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, mostra o casal nu mantendo relações sexuais no píer.

O flagrante foi feito por um morador da região ao ir até a varanda para ‘tomar um vento’. ”Isso é Salvador – Bahia, minha gente. Pra quê motel, minha gente, se tem o píer do Dique do Tororó que é mais gostoso”, falou o homem. (assista abaixo).

Um casal resolveu fazer sexo no píer do Dique do Tororó, em Salvador. pic.twitter.com/mIFZwXsC7m — Informe Baiano (@Informebaiano) November 2, 2023

No mesmo dia, à noite, teve um jogo do Bahia contra o Fluminense, e o time baiano saiu vitorioso. Nas redes sociais, os internautas especularam que o casal possa ser torcedor do time e que estaria ‘comemorando’ o resultado.

A Polícia Militar informou que não foi acionada para atender a ocorrência.