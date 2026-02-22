VÍDEO | Casal é flagrado fazendo sexo dentro de carro em movimento em rodovia

Uma cena inusitada e perigosa foi registrada em uma rodovia de Santa Catarina: um casal foi flagrado fazendo sexo dentro de um carro em movimento na BR-163.

O vídeo foi gravado em outubro de 2025, mas voltou a viralizar nas redes sociais nos últimos dias. As imagens foram registradas por Daniel Maraschini, morador de Toledo, no Paraná.

Segundo ele, a gravação ocorreu entre São Miguel do Oeste e Guaraciaba, quando retornava da casa de familiares em Iporã do Oeste.

O motorista relatou que percebeu o veículo à frente trafegando em zigue-zague. Em determinados momentos, o Ford Ka chegou a invadir a pista contrária, aumentando o risco de acidente.

Ao ultrapassar o carro, ele afirmou ter visto a passageira sobre o motorista. Apesar de o condutor conseguir manter o veículo na pista durante a gravação, o autor do vídeo destacou o perigo da situação.

O que diz a lei

Embora possa parecer apenas uma cena curiosa, dirigir nessas condições é considerado infração pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Além disso, a conduta pode configurar crime de ato obsceno quando ocorre em local público, como em rodovias.

