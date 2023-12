VÍDEO | Carro cai de trapiche e casal de idosos é resgatado após ficar submerso

Um casal de idosos foi resgatado por policiais militares e pedestres após o carro em que eles estavam cair de um trapiche, na última sexta-feira (8), em Guaraqueçaba, no litoral do Paraná. As vítimas ficaram presas dentro do automóvel e precisaram ser encaminhadas a um hospital da região após o incidente. O episódio foi registrado em vídeos (assista abaixo).

De acordo com o Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde (BPAmb-FV), o caso foi registrado no bairro Costão, a cerca de 160 km de Curitiba (PR). Era por volta das 11h quando os agentes que estavam em um posto policial ouviram gritos por socorro. “O posto fica em frente à baía de Guaraqueçaba. Esse carro se envolveu em um acidente de trânsito e acabou caindo no mar com duas pessoas dentro. O pessoal começou a gritar e pedir por socorro”, narrou o sargento Fernandes.

Antes do carro cair na água, diz o batalhão, um barulho estrondoso foi ouvido pelos policiais e pedestres. Quando os policiais viram, o automóvel estava quase submerso por inteiro e apenas com as rodas visíveis. Em poucos segundos, os policiais correram em direção ao carro.

O grupo tentou localizar a mulher por alguns minutos e só conseguiu encontrá-la após o auxílio de dois irmãos, Wilson e Oziel. “Com ajuda de moradores locais, conseguimos suspender o veículo e localizar a senhora Terezinha Leite Prado, que já estava com crise respiratória”, disse a PM.

Após o resgate, as vítimas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas ao Hospital Regional de Guaraqueçaba. Até o momento, não há atualizações sobre o quadro de saúde do casal.

“O motorista não soube dizer o que levou o carro a cair na água. Inclusive, a velocidade que eles andam naquela via é baixa. A estrada é rente à costa e apresenta riscos se você não obedecer as regras de trânsito e exceder a velocidade. Acredito que não tenha sido por imprudência”, argumentou o sargento Fernandes em entrevista à Banda B.

“Eles não conseguiriam sair do carro por conta própria”, acrescentou.

Vídeo: