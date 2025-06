VÍDEO | Carreta desgovernada destrói veículos e derruba carro de ponte

Um grave acidente envolvendo uma carreta carregada de madeira provocou pânico e destruição na tarde desta quinta-feira (26), na BR-116, no trecho do município de Cândido Sales, no sudoeste da Bahia. Imagens registradas por câmeras de segurança e por motoristas que passavam pelo local mostram o momento em que o caminhão perde o controle, colide com vários veículos e arremessa um carro de passeio de cima de um viaduto.

Segundo informações preliminares, o motorista da carreta perdeu a direção em alta velocidade, atingindo dois carros de passeio. Um deles foi lançado da ponte, despencando de uma altura considerável. Em seguida, a carreta ainda colidiu com outra carreta que trafegava na rodovia antes de cair de um barranco às margens da estrada.

Apesar da cena impactante, não houve registro de feridos graves, conforme confirmou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada e compareceu rapidamente ao local para isolar a área, prestar os primeiros atendimentos e controlar o tráfego intenso na região.

Após o acidente, a carga de madeira transportada pela carreta foi saqueada por populares, que se aglomeraram no entorno da rodovia, mesmo com o risco de desabamento de parte da estrutura e a movimentação de equipes de emergência.

As causas do acidente ainda serão investigadas, mas há indícios de que uma possível falha mecânica ou excesso de velocidade tenha contribuído para a tragédia. A PRF informou que já iniciou os procedimentos periciais e aguarda o laudo técnico sobre as condições do veículo e da via no momento do acidente.

O vídeo, amplamente compartilhado nas redes sociais, mostra o momento exato do impacto e causou grande repercussão entre internautas, que cobraram mais fiscalização e manutenção preventiva em veículos de carga pesada que circulam pelas estradas brasileiras.

VÍDEO: