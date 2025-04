VÍDEO | Carreta com etanol explode, deixa rastro de fogo e interdita a BR-101

Rodovia está interditada nos dois sentidos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Vinte e cinco veículos ficaram destruídos

Uma carreta carregada de combustível tombou no Km 233, da BR-101, sentido sul, em Palhoça, na Grande Florianópolis, no início da tarde deste domingo (6/4). Com o acidente, que aconteceu na altura do Morro dos Cavalos, a carga explodiu e pegou fogo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito está totalmente interditado nos dois sentidos. Não há previsão de liberação. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

A PRF informou que o líquido que a carreta transportava era etanol. Além da própria carreta, o fogo ocasionado pela explosão teria atingido veículos parados no sentido contrário por causa da interrupção da via.

VÍDEO: