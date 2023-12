Vídeo | Carreta carregada com carne tomba,na BR-381 e carga é saqueada

O motorista foi socorrido pelo Samu com escoriações

Uma carreta carregada com frango e salsicha congelados tombou na BR-381, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, neste sábado (2). Parte da carga foi saqueada. O momento do saque foi registrado em vídeos que circulam na internet. Em um dos registros é possível perceber uma grande quantidade de pessoas carregando caixas que estavam no baú da carreta, ambiente aparentemente refrigerado. O motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) apenas com escoriações.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção na altura do Distrito Industrial e tombou em uma curva. O acidente ocorreu por volta das 7h. O trânsito na rodovia ficou interditado até o início da tarde.

Ainda conforme a corporação, houve derramamento de óleo na pista e os militares jogaram serragem para eliminar o risco de derrapagem. O condutor sofreu escoriações e foi socorrido por uma equipe do Samu. Ele foi levado para o hospital de Valadares.

