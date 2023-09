VÍDEO: Cantor Gusttavo Lima agarra partes íntimas de colega em show

A atitude do sertanejo provocou revolta nas redes sociais: “Por que ele não tem a sexualidade questionada?”, perguntou uma internauta

O cantor sertanejo Gusttavo Lima chocou a internet por causa de um vídeo que circula nas redes sociais. Durante um show, em que se apresentava com a dupla Jhonny e Rahony, em Brasília, ele surpreendeu a todos ao agarrar as partes íntimas de um dos amigos.

A reação na web foi rápida, com comentários críticos do tipo: “Esse macho não me desce… Um sem noção”, “Agora vou fazer uma pergunta: por que ele não tem a sexualidade questionada? Se fosse o Luan (Santana) fazendo isso, nossa” e “Isso não é bom, respeitem as pessoas”.

Gusttavo Lima é acostumado a se envolve rem polêmicas. Em julho de 2023, durante show em Teresina (PI), fãs surdos foram surpreendidos com a falta de um intérprete de Libras. Segundo informações, a produção do artista negou a presença dos profissionais durante a apresentação. No Twitter, muitas pessoas registraram a revolta com a falta de acessibilidade e respeito com esse público.

“Estamos aqui esperando pra assistir ao show do Gusttavo Lima, mas eles não aceitaram acessibilidade em libras. Como pode? É nosso direito”, reclamaram em vídeos divulgados, através da linguagem de sinais.

No Instagram, o “influenciador da inclusão”, como se auto descreve Ivan Baron, chamou atenção da mídia para o ocorrido. Em um post, ele cobra: “Queremos entender o motivo dessa suposta negação e falta de respeito com o público PCD que saiu de casa para prestigiar o artista. Gusttavo Lima por favor, nos dê um posicionamento sobre esse caso!”.

Infelizmente, o grupo de fãs teve que ir embora do show. “Gente, não conseguimos interpretar o show do Gusttavo Lima porque a equipe dele, a produção, não aceitou a intérprete de Libras. Então, estamos indo pra casa. Vamos fazer o quê? Não vou assistir um show de uma pessoa que não aceita uma causa que a gente luta, que é a acessibilidade às pessoas surdas”, relatou uma das moças.

🚨FAMOSOS: Gusttavo Lima agarra as partes íntimas de cantor durante show. pic.twitter.com/A6ZRh3linF — CHOQUEI (@choquei) September 23, 2023